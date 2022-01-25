В Красноярске началось комплектование нового детского сада в микрорайоне Тихие зори

Уже в середине марта детский сад № 107 в микрорайоне Тихие зори (ул. Лесников, 29) откроет двери. Садик будут посещать 270 дошколят (от 1,5 до 7 лет), специалисты главного управления образования приступили к комплектованию, рассказали в администрации города Красноярска.

В новом детском саду будет 9 групп (3 ясельных и 6 дошкольных). В помещениях начали расставлять мебель, раскладывать игрушки. Оборудовали зал для музыкальных занятий и спортивный зал, готова прогулочная территория, игровые зоны с песочницами и качелями, для летних прогулок установлены теневые навесы.

— Основной этап комплектования начнётся с 1 апреля. Родителям нужно следить за изменением статуса ребёнка в личном кабинете на едином портале госуслуг или портале Красноярского края, если у ребёнка появился статус «скомплектован», необходимо связаться с заведующей детским садом, — рассказала и. о. руководителя главного управления образования Марина Аксенова.

Информацию по зачислению родители могут получить по телефону: 206-16-23.

В садике будет работать педагог-психолог. В планах реализовывать модель полилингвального образования с носителями языка. Родители смогут выбрать для детей разные виды занятий из перечня дополнительных услуг.