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Глава Красноярска высказался об изменениях закона о бродячих собаках

Главная Общество
Красноярск
20:00 24 Января 2022
красноярск, мэр
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Глава Красноярска Сергей Ерёмин высказался о проблеме бродячих собак в Красноярске и других городах России. Он заявил, что будет добиваться изменения закона, который обязывает выпускать их обратно на улицы. Поводом для этого стало нападение стаи собак на семилетнюю девочку в Забайкальском крае.

«Не так давно была похожая ситуация в Якутии, где от зубов бродячих собак погибла женщина. В выходные были на связи с мэрами Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Продолжим бить в колокола с коллегами на уровне федерации с целью изменения закона», – написал мэр в «Инстаграме».
 

Он напомнил, что о том, что в подобные нападения случались и в Красноярске два года назад. Тогда городские власти призвали к изменению действующего законодательства об ответственном обращении с животными, этого не было сделано.

«Нередко так получается, что на людей нападают собаки, которые уже были отловлены, стерилизованы, чипированы и с «доброй улыбкой» на морде снова выпущены на волю. А что может сделать собака, которая замерзла и проголодалась, думаю, объяснять не нужно», – привел он пример.

Напомним, что в Якутии произошло ещё одно нападение собак на человека. Мужчине удалось отбиться.

Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков

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