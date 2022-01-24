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В Красноярском крае закончили расследование по делу о приготовлении к убийству учеников техникума

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Красноярск
16:40 24 Января 2022
красноярск, скр
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Следственный Комитет Красноярского края и Республики Хакасия завершил расследование по делу о подготовке к убийству учеников «Южного аграрного техникума». 

По версии следствия, у одного из учащегося возник конфликт с одногруппниками в 2020 году. Подозреваемый решил, что трое учеников техникума допускали оскорбительные и унизительные действия и высказывания в его адрес, и решил их убить. 

В мае прошлого года он приобрел в одном из магазинов Абакана патроны к аэрозольному устройству и собрал из него оружие. С помощью него и ножа парень собирался убить своих обидчиков в стенах учебного заведения. Благодаря своевременным действиям правоохранителей, преступление удалось предотвратить.

Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что у молодого человека было психическое расстройство. Это значит, что не в состоянии осознавать опасность своих действий и руководить ими.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ. Материалы переданы прокурору для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд для применения мер медицинского характера.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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