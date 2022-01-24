В Красноярском крае разрабатывают программу по содействию занятости молодёжи

В числе основных направлений будущего документа — создание условий для трудоустройства по профессии, закрепление на рабочих местах и реализация предпринимательского потенциала молодых людей. Обсуждение состоялось с участием представителей органов исполнительной власти и Ассоциации центров содействия трудоустройству выпускников.

Работу курирует агентство труда и занятости населения края.

— В регионе уже ведётся активная работа по повышению уровня занятости молодёжи, перед нами стоит задача не только закрепить документально уже существующие меры, но и определить «точки роста» в этом направлении, — рассказал Сергей Селюнин, заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края сообщила о готовности наполнить новую программу мерами поддержки предпринимательских инициатив молодёжи, грантами на реализацию бизнес-идей.

В вопросах привлечения персонала заместитель министра экономики и регионального развития края Марина Лейман предложила обратиться к опыту крупных предприятий.

Представители отраслевых министерств рассказали о целевом обучении, обновлении образовательных программ, финансовой поддержке молодых специалистов.

Проект документа планируется сформировать в марте.

Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости