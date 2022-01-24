Задержанные за телефонный терроризм школьники из Красноярска хотели сорвать контрольную. Следственный комитет разместил видео с задержанными. Напомним, что о задержании стало известно 21 января. Все задержанные учатся в 11 классе школы № 8. Ребята будут под стражей до 23 февраля.

По данным следствия, один из 17-летних подростков не хотел сорвать контрольную, поэтому разослал на электронную почту образовательных учреждений сообщение о взрывном устройстве. Учебный процесс нарушался постоянными эвакуациями школьников. Все сообщения оказались ложными.

«В период с 13 по 19 января 2022 года подозреваемые совершали преступную деятельность, направляя ложную информацию об актах терроризма в школах, детских садах и иных учреждениях города Красноярска и Красноярского края», – рассказали в Следственном комитете.

Оперативники изъяли всю технику, сотовые телефоны и компьютеры, в которых могут содержатся сведения о причастности школьников к преступлениям. Молодые люди задержаны, подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Ведётся следствие.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов