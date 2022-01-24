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Объявления о пропавших жителях Красноярского края теперь публикуют в мобильном приложении 112

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Красноярск
16:14 24 Января 2022
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Мобильное приложение «Система оповещений 112» Красноярского края действует с 2020 года. Через приложение жители могут оперативно получать новости о ЧС, коммунальных авариях и т.д. С недавних пор в приложении теперь публикуются объявления о пропавших людях, информацию размещает известная общественная организация «Поиск пропавших детей — Красноярск». Об этом сообщили на сайте правительства Красноярского края.

В личном кабинете пользователь может настроить ленту новостей и получать уведомления про свой город или район, выбрать наиболее интересные категории для оповещений (новости, связанные с транспортом, экологией, чрезвычайными ситуациями, плановыми отключениями, здравоохранением и т.д.). Настройка ленты новостей станет доступна после авторизации на портале по номеру телефона или посредством учетной записи госуслуг. На сайте можно настроить оповещения через e-mail.

Приложение можно скачать в Play Маркет и App Store. Через приложение можно позвонить и по номеру 112 или отправить сообщение с применением специальных шаблонов, при включённой геолокации в телефоне в сообщение будут добавлены координаты заявителя. Это позволит более точно определять место происшествия.

Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости

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