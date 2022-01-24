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В Красноярском крае отделения соцзащиты с 25 января переходят на дистанционный режим работы

Главная Общество
Красноярск
15:42 24 Января 2022
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С 25 января территориальные отделения соцзащиты меняют режим своей работы, в период роста распространения новой коронавирусной инфекции приём людей будет вестись по предварительной записи. Об этом написали на сайте правительства Красноярского края.

Временный режим работы отделений будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Записаться на приём можно на сайте министерства социальной политики Красноярского края либо по телефонам территориальных отделений, размещённых на сайте ведомства.

— Достаточно позвонить, назвать интересующую тему и номер телефона для обратной связи. Всем обратившимся обязательно перезвонят, проконсультируют, помогут подготовить необходимый пакет документов, составить заявление, согласовать способ подачи заявления и время. Оформить меры социальной поддержки можно и дистанционно через портал госуслуг, — сказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Во всех территориальных отделениях вновь установят специальные боксы для подачи документов, чтобы минимизировать контакты и возможность заражения.

Автоматически продлятся ранее предоставленные региональные социальные выплаты, в частности, ежемесячное пособие на ребёнка, ежемесячная выплата при рождении третьего или последующего ребёнка от 0 до 3 лет, ежегодная выплата на ребёнка-школьника отдельным категориям граждан.

Консультацию можно получить по единому справочному телефону министерства социальной политики Красноярского края: 8-800-350-20-50.

Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

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