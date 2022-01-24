На лестнице Торгашинского хребта камень чуть не упал на туристов

Красноярские туристы рассказали о падении большого камня возле лестницы на Торгашинский хребет. По словам Екатерины Надежкиной, камень летел вниз с большой скоростью и врезался в ограждение.

«Я так и не поняла, он упал сам или его кто-то столкнул. Было темно и ничего не видно», – написала она в инстаграме.

Жительница предложила огородить хребет забором, чтобы предотвратить подобные происшествия.

Напомним, что лестницу открыли 1 декабря. Она самая длинная в России: чтобы подняться на самую вершину, нужно пройти 1200 метров и 1683 ступени. Она начинается на территории лагеря «Гренада», где для удобства туристов оборудовали специальную площадку с навигацией, освещением, тёплым бесплатным туалетом.