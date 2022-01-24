В Красноярске на заправках «Красноярскнефтепродукт» подняли цену на бензин

Теперь литр бензина АИ-95 на заправке «Красноярскнефтепродукт» стоит 51 рубль 70 копеек. Стоимость поднялась практически на 2 рубля. Бензин марки АИ-92 на КНП тоже подорожал и теперь стоит 47,90 рублей, на рубль дороже, чем на прошлой неделе.

Напомним, ранее на заправках «25 часов» также почти на 2 рубля поднялась цена на бензин АИ- 95 и дизельное топливо, а АИ-92 — на 90 копеек.

По словам представителей АЗС, оптовые цены на горючее за 1,5 месяца выросли на 8–10 %. Розничный рынок не мог на это не отреагировать.