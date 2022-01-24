На Красноярский цементный завод поступил погрузчик нового поколения

Новый вилочный погрузчик Komatsu FD50YT-10 грузоподъемностью пять тонн поступил в ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»).

В отличие от ранее используемой модели, которая разгонялась максимум до 15 километров в час, скорость передвижения современной машины может быть увеличена до 23. Выше и скорость подъема вил, их маневренность также улучшилась. Специалисты «Красноярского цемента» считают, благодаря данным характеристикам новый погрузчик окажется более производительным по сравнению со своими предшественниками.

Еще одно достоинство новой модели – тормоза «мокрого» типа, срок службы которых составляет 10 тыс. моточасов (7-10 лет), что практически совпадает со сроком эксплуатации всего погрузчика.

Сотрудники предприятия отмечают снижение расхода топлива: двигатель меньшей мощности, сокращение количества цилиндров с шести до четырех дают возможность сэкономить на горюче-смазочных материалах до 8%. Кроме того, машина может эксплуатироваться в особо тяжелых условиях, чему способствует прочная конструкция с высокой жесткостью.

«Вилочный погрузчик Komatsu – одна из четырех единиц спецтехники, поступивших на Красноярский цементный завод в 2021 году, – поясняет управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев. – Автопарк предприятия регулярно обновляется. В прошлом году на данные цели было выделено более 13,7 миллиона рублей».

Фото: АО «ХК «Сибцем»

По материалам АО «ХК «Сибцем»