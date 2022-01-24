Глава Росприроднадзора Светлана Радионова приехала в Минусинск после жалоб жителей

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова прилетела в Минусинск после жалоб жителей на плохую экологию в городе. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

«Жители уже не просят, а требуют помощи! Я получила массу жалоб на режим "чёрного неба", в городе нечем дышать. Источником загрязнения может быть печное отопление. Это не наша компетенция, но мы подключимся к решению проблемы», – написала Светлана Радионова.

Сейчас она работает вместе со специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений. Руководитель ведомства предполагает, что источником загрязнения воздуха в Минусинске может быть печное отопление.

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