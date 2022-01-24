Глава Росприроднадзора Светлана Радионова обратила внимание на проблемы с экологией в Минусинске после жалоб жителей. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

«Жители уже не просят, а требуют помощи! Я получила массу жалоб на режим "чёрного неба", в городе нечем дышать. Это не наша компетенция, но мы подключимся к решению проблемы», – написала Светлана Радионова.

Сейчас специалисты ведомства совместно с представителями Центра лабораторного анализа и технических измерений работают в Минусинске. Руководитель ведомства предполагает, что источником загрязнения воздуха в городе может быть печное отопление.

Фото: instagram.com/_svetlana__radionova_/