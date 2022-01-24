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В больнице на Кутузова введены в эксплуатацию новые системы эндоскопической визуализации

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Красноярск
14:25 24 Января 2022
красноярск, здравоохранение, общество, оборудование
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В КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4» ввели в эксплуатацию три новые системы эндоскопической визуализации. Одна из них установлена в экстренной операционной, две — в плановой, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Денежные средства на покупку оборудования выделены из бюджета Красноярского края.

— Они обладают высококачественной визуализацией. Мы можем увидеть более мелкие структуры и нарушения, например, хорошо видны мелкие очаги при эндометриозе. Поэтому теперь мы можем выполнить оперативное лечение более эффективно и качественно, — отметила и.о. заведующего операционным блоком, врач-акушер-гинеколог Наталья Кемеж.

Напомним, в декабре КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 4» приобрели наркозно-дыхательный аппарат Mindray Wato EX-35, оснащённый большим сенсорным дисплеем и моментальным доступом к любым настройкам. Это облегчит и ускорит работу. Автоматизированная система определяет до пяти газовых анестетиков и N2O. Аппарат имеет встроенный ИВЛ с большим количеством режимов, уникальный режим с переключением подачи газовой смеси, гарантирующий непрерывную вентиляцию лёгких. Функция «умное сигнализирование» позволяет в экстренном режиме оповещать медиков о критических ситуациях.

Фото: kmkb4.ru

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