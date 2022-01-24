В Хакасии за взятку будут судить главную медсестру онкологического диспансера

Завершено расследование уголовного дела в отношении главной медицинской сестры ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер». Её обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), рассказали в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

С марта 2013 года по март 2021 года обвиняемая получила взятку около миллиона рублей от представителя коммерческой организации. Взятка получена за способствование в заключении договоров на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий для нужд диспансера с определённой фирмой-поставщиком и ИП.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: krk.sledcom.ru