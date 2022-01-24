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В Хакасии в результате пожара погибла женщина и её сын

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Красноярск
13:45 24 Января 2022
хакасия, пожар, смерть, отравление, происшествия, общество
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24 января ночью в следственные органы сообщили о том, что во время тушения пожара в одном из домов с. Калинино Усть-Абаканского района нашли тело 38-летней женщины и её 16-летнего сына с признаками отравления продуктами горения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

В доме проживала семья из четырёх человек. В том числе двое несовершеннолетних детей (16-летний мальчик и новорождённая девочка). 24 января в доме начался пожар, предварительная причина которого — замыкание электрического щитка, расположенного в гараже. Женщина с детьми спала на втором этаже. Проснувшись, она спустилась вниз с новорождённым ребёнком и передала девочку супругу, после чего поднялась за старшим сыном. Из-за сильного задымления и распространения огня женщина с сыном не смогли выбраться.

Расследование уголовного дела продолжается.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также назначена судебно-медицинская экспертиза и пожарно-техническая.

Фото: krk.sledcom.ru

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