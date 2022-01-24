24 января
Красноярск
погода -12 °C
76.69
 
€ 86.91
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярец предстанет перед судом за совершение двух разбойных нападений в один день

Главная Общество
Красноярск
13:30 24 Января 2022
красноярск, грабеж, суд
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске уголовное дело мужчины, который совершил два ограбления в один день, отправлено в суд. Всё произошло 26 марта 2021 года. 32-летний житель города ограбил две торговые точки в разных районах города. Целями грабителя стали алкомагазин в Советском районе и магазин цветов в на ул. Мичурина. В одном он украл бутылку вина, в другом – 23 тысячи рублей. 

Следователи возбудили уголовные дела по статьям 162 УК РФ РФ «Разбой». Дело передали в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске на заправках «Красноярскнефтепродукт» подняли цену на бензин

В Красноярске на заправках «Красноярскнефтепродукт» подняли цену на бензин

24 Января 2022 г.
Стоимость бензина АИ-95 поднялась практически на 2 рубля
Новости Красноярска: Глава Росприроднадзора Светлана Радионова приехала в Минусинск после жалоб жителей

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова приехала в Минусинск после жалоб жителей

24 Января 2022 г.
Источником загрязнения воздуха может быть печное отопление
Новости Красноярска: В больнице на Кутузова введены в эксплуатацию новые системы эндоскопической визуализации

В больнице на Кутузова введены в эксплуатацию новые системы эндоскопической визуализации

24 Января 2022 г.
Денежные средства на покупку оборудования выделены из краевого бюджета
Новости Красноярска: В Красноярске утвердили проект микрорайона в границах улиц Лесопарковой и Садовой

В Красноярске утвердили проект микрорайона в границах улиц Лесопарковой и Садовой

24 Января 2022 г.
На территории появится детский сад на 190 мест и офисный центр
Новости Красноярска: В Хакасии за взятку будут судить главную медсестру онкологического диспансера

В Хакасии за взятку будут судить главную медсестру онкологического диспансера

24 Января 2022 г.
С марта 2013 года по март 2021 года обвиняемая получила взятку около миллиона рублей
Новости Красноярска: В Хакасии в результате пожара погибла женщина и её сын

В Хакасии в результате пожара погибла женщина и её сын

24 Января 2022 г.
Предварительная причина загорания — замыкание электрического щитка
Новости компаний
24/01
На Красноярский цементный завод поступил погрузчик нового поколения
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске двоих подростков, рассылавших сообщения о минировании, отправили в СИЗО

В Красноярске двоих подростков, рассылавших сообщения о минировании, отправили в СИЗО

22 Января 2022 г.
О задержании стало известно 21 января
Новости Красноярска: Школы и детские сады эвакуируют по всему Красноярскому краю

Школы и детские сады эвакуируют по всему Красноярскому краю

19 Января 2022 г.
Кроме того, людей выводят из здания городского автовокзала
Новости Красноярска: В Красноярске задержали школьников, рассылающих письма о минировании объектов: всё было ради шутки

В Красноярске задержали школьников, рассылающих письма о минировании объектов: всё было ради шутки

21 Января 2022 г.
Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru