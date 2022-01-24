Красноярец предстанет перед судом за совершение двух разбойных нападений в один день

В Красноярске уголовное дело мужчины, который совершил два ограбления в один день, отправлено в суд. Всё произошло 26 марта 2021 года. 32-летний житель города ограбил две торговые точки в разных районах города. Целями грабителя стали алкомагазин в Советском районе и магазин цветов в на ул. Мичурина. В одном он украл бутылку вина, в другом – 23 тысячи рублей.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям 162 УК РФ РФ «Разбой». Дело передали в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.