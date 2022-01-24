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В Железногорске нетрезвый водитель пытался дать взятку полицейскому

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Красноярск
13:16 24 Января 2022
общество, лишение, алкоголь, штраф, водитель, красноярск, права, мвд
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В центре Красноярска госавтоинспекторы остановили Subaru. За рулём находился 43-летний мужчина. Во время общения с водителем сотрудники ГИБДД заметили у водителя признаки опьянения. Освидетельствование показало 1,33 мг/л. Во время оформления административных материалов, мужчина предложил инспекторам 5 600 рублей, деньги он положил на переднюю панель патрульного автомобиля.

Автоинспекторы предупредили его об уголовной ответственности за дачу взятки, несмотря на это, мужчина своих намерений не изменил и оставил деньги. Водителя доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело. Также составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Правонарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: 24.мвд.рф

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