За год красноярские водители такси совершили более 7 500 нарушений ПДД

За 2021 год инспекторы ГИБДД выявили более 7 500 нарушений ПДД водителями такси, почти полторы сотни водителей получили протоколы за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, за это предусмотрен штраф — от 2 до 50 тысяч рублей.

Госавтоинспекторы просят жителей Красноярского края пользоваться услугами проверенных пассажирских перевозчиков.

В январе автоинспекторы уже зарегистрировали 6 ДТП с участием таксистов. В автоавариях пострадали люди.

Если вы стали свидетелем того, как водитель такси нарушает ПДД или управляет транспортным средством с признаками опьянения, сообщайте об этом сотрудникам ГИБДД.

Фото: vk.com/gibdd24