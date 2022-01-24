В Норильск поступила первая партия самого крупногабаритного оборудования для «Серной программы»

В Дудинском морском порту стартовала разгрузка теплообменных агрегатов для строительства мощностей «Серной программы» — самого крупногабаритного оборудования. Благодаря реализации крупнейшего экологического проекта «Норникеля» после 2025 года выбросы диоксида серы сократятся на 90 %.

Технология «Серной программы» включает промежуточное производство серной кислоты с высокой степенью утилизации диоксида серы — это наиболее проверенный и эффективный способ утилизации. Технология позволяет улавливать 99 % газа.

Шесть кожухотрубчатых теплообменных аппаратов для участка производства серной кислоты прибыли в Дудинский морской порт. Их изготовили в сжатые сроки по спецзаказу «Норникеля» тамбовский машиностроительный завод «Комсомолец».

В разобранном виде теплообменники (каждый весом почти 200 тонн) транспортировали в Санкт-Петербург. Там на специальной площадке их собрали и провели испытания. До Дудинки 19-метровые агрегаты доставляли судном ледового класса около 30 дней.

Для выгрузки оборудования в Дудинский морской порт были отправлены два крана Liebherr. В сутки планируется выгружать не более двух теплообменников. Их перегружают на самоходные модульные платформы.

Заранее был подготовлен транспортный коридор.

— Расчётная скорость движения — не более 30 км/ч. На некоторых участках (спусках и заездах на мостовые сооружения) не будет превышать 1 км/ч. Мы имеем участки дороги с уклонами до 12°. Их будем предварительно подготавливать, очищая от снега и льда. Транспортировка одного теплообменника до пункта назначения займёт не более трех суток, — прокомментировал начальник управления комплектации, закупки услуг и логистики проектного офиса «Серной программы» ООО «НН Девелопмент» Евгений Костин.

Вторую партию из пяти теплообменников ожидают в Дудинском морском порту в середине марта, третью (4 единицы) — в конце марта. Агрегаты для «Серной программы» изготовил завод «Волгограднефтемаш».

Напомним, что в Норильске на Надеждинском металлургическом и Медном заводах реализуют масштабную «Серную программу». Она предполагает запуск установок по улавливанию выбросов на заводах. Общая стоимость программы — более чем 300 млрд руб. Мероприятия программы входят в федеральный проект «Чистый воздух».

Одновременно строится 15 объектов проекта. Круглосуточно работают более 2 000 специалистов, привлечено более 250 единиц спецтехники, в пик работ на строительной площадке задействуют до 6 000 человек.

Фото: «Норникель»