В Красноярске прозвучит «Реквием» в память о жертвах Холокоста

27 января Красноярский театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского традиционно представит красноярцам современное прочтение «Реквиема» Джузеппе Верди. В этом году произведение посвящено памяти жертв Холокоста.

В этом году в «Реквием» в партии баса дебютирует Сергей Теленков — новый артист театра. Сергей рассказал о предстоящей премьере «Реквием», о музыке Верди и о том, кому обязательно стоит услышать это произведение. Эксклюзивное интервью читайте здесь.

Фото: ©Красноярский театр оперы и балета