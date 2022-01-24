«Мы очень выросли!»: тим-лидер волонтеров Красноярска Ксения Завадяк о жизни в Москве, работе и тоске по малой родине

Красноярск уже не первый раз становится центральной локацией в Сибири для спортсменов международного уровня. Буквально неделю назад здесь закончился этап кубка Мира по сноуборд-кроссу, в котором приняли участие будущие победители олимпийских игр.

Но кроме спортсменов этот город притягивает молодёжь со всей страны, да что там, со всего мира. Это мы о волонтерах, тех, кто помогает организовывать различные крупные спортивные и массовые события.

Корреспондент Sibnovosti.ru познакомился с одним из активистов – тим-лидером волонтеров допинг-контроля Ксенией Завадяк, которая рассказала о нюансах своей профессиональной деятельности, переезде из Сибири в Москву и жизни.

Откуда ты, чем занимаешься?

- Родилась и выросла в Красноярске. Учусь в Высшей Школе Экономики на направлении Социально-экономическое и Политическое развитие современной Азии. Параллельно работаю в компании по сертификации, а в свободное время волонтёрю. Долгое время являлась тим-лидером в краевой организации «Красволонтер». Пока велась подготовка Универсиады-2019 в Красноярске, я также была волонтером международного департамента дирекции Универсиады. На самой же универсиаде я была аташе делегации Швейцарии. Во время подготовки к универсиаде я помогала департаменту отбирать волонтеров на протяжении 1,5 лет – была своего рода рекрутером. Помогала организовывать тренинги. После переезда в Москву стала меньше времени уделять волонтёрству. Но все же стараюсь участвовать в мероприятиях.

Расскажи о своем основном месте работы, которое не связано с волонтерством?

- Уже три месяца работаю ассистентом специалиста по сертификации в фирме «Серконс», преимущественно с азиатскими странами, такими как Индия, Китай. Веду полностью процесс – от подачи заявки до выпуска сертификатов. Полностью взаимодействую с инженерами и клиентами. По образованию я лингвист со знанием китайского и английского языков, но сейчас мне приходится читать техническую документацию, разбирать чертежи и где-то их даже править. Это увлекательно, а ещё интересно, скучно точно не бывает. А главный плюс работы - это практика языков. Мой руководитель, например, не говорит по-русски, и со всеми клиентами необходимо говорить на иностранных языках.

Как ты оказалась на нынешних соревнованиях в Красноярске, раз работаешь сертификатором в Москве?

- Благодаря «сарафанному радио»волонтёров. В Красноярск попала благодаря одному из членов краевой организации «Красволонтер» – Данилу, который и является непосредственным руководителем проекта «тим-лидер», он и пригласил меня поработать. Ему нужен был тим-лидер со знанием иностранных языков, а согласилась, потому что как раз в городе находилась в эти даты.

Чем ты занималась на своей позиции на этапе кубка Мира в Красноярске?

- Мы работали на допинг-сопровождении и ассистировали ВАДА и РУСАДА в поиске спортсменов. Когда они принимали решение, что им необходимо взять пробу у того или иного спортсмена, в нашу задачу найти его и сопроводить на процедуру допинг-контроля. Происходит это чаще на финальных заездах, а после мы должны дождаться пока пройдёт процедура и при необходимости объяснять спортсмену для чего и куда его ведут. Поэтому знание языка обязательно.

Тяжело ли следить за спортсменами? Или они сами знают, что нельзя что-то лишнее съесть или выпить, чтобы не дискредитировать себя?

- Поскольку спортсмены знают, чем опасно уклонение от допинга, с ними проблем нет. В моей практике не было точно. Я впервые этим занимаюсь, так как на протяжении более трех лет была на позиции атташе и работала с ребятами, которые сопровождали делегации, а с допингом соприкасалась косвенно. В этот раз я познакомилась с этой процедурой.

Впрочем, самое сложное в нашей работе - это ожидание. Из-за того, что допинг-контроль – процедура секретная, ты до последнего не будешь знать, в какой момент допинг-офицер берет пробу. Мы должны быть на протяжении всего периода соревнований готовы отправится на поиски.

Чем ты ещё занимаешься, кроме волонтерства и работы?

- Сейчас я уже на втором курсе магистратуры, поэтому пишу магистерскую диссертацию, ещё у меня два проекта в университете и вскоре я буду научным ассистентом одного из новых преподавателей. Помогу ему ознакомиться с системой «вышки». В ней всё выставляется и контролируется электронно, а я буду помогать ему административными вопросами.

Как ты оказалась в Москве, расскажи о переезде?

- Когда я заканчивала бакалавриат, то вернулась из Китая со стажировки, куда хотела переехать и поступить там в магистратуру. Но разразилась пандемия, а потом Китай и вовсе «закрылся». Пришлось сменить тактику. Сначала решила поступать в Санкт-Петербург в Высшую школу менеджмента, но случайно зашла на сайт Национального исследовательского университета: Высшая школа экономики Москвы, почитала их программу, и она меня заинтересовала. Плюс там был конкурс портфолио, что позволило мне практически не сдавать экзамен.Так волей случая я оказалась в Москве, хотя Питер мне нравился больше. Я переехала полтора года назад, но до сих пор не верю и не осознаю до конца, что живу в столице.Однако, признаться, часто вспоминаю про свою жизнь в Китае. Это был классный опыт, и я с удовольствием бы вернулась в эту страну – пожить и попутешествовать – но навсегда бы я там не осталась, так как очень люблю наш менталитет, культуру. Я скучала по России, когда жила заграницей. Впрочем, дело тут даже не в Китае. Мне в любой стране рано или поздно начинает не хватать родной земли. И в Европе, и в Азии.

В чем преимущества Сибири и Москвы?

- Если говорить про Красноярск, то у нас великолепная вода. Она безумно вкусная! Я для себя обнаружила, что даже чай в Сибири вкуснее, чем в Москве. В Москве с этим проблемы. В Сибири мне нравится природа. У нас даже из города не надо выезжать, чтобы увидеть лес, горы и даже просто, когда едешь, у тебя всегда рядом прекрасные виды. В Москве только «каменные джунгли». И в Красноярске у меня просыпается ощущение простора, свободы. В столице такого нет, но здесь больше возможностей,в этом городе себя может найти любой человек. А еще, в столице намного больше интересных людей. Можно встретить кого угодно, с различными увлечениями, интересами. Мне это очень нравится.

Я постоянно знакомлюсь с новыми людьми, которые увлекаются чем-то интересным. Зато мы, сибиряки, более открытые и строим более прочные связи. А ещё я много слышала от приезжих на Универсиаде в Красноярске, что им понравились сибирский менталитет и открытость.Кстати, о поездках из Москвы в Сибирь. На расстоянии любовь крепче к семье, так хочется иногда приехать к ним, но цены на перелет не позволяют мне на выходные приезжать к родным. Но сейчас у меня появились друзья, и я уже чувствую себя лучше здесь, в столице.

Можешь поделиться взглядом со стороны на организацию процесса и на изменения в Красноярске благодаря Универсиаде?

- Мы очень выросли! Теперь у нас есть группа людей, которые реально знают об организации мероприятий: как все должно работать, функционировать, какие процессы должны быть отлажены. За шесть лет подготовки и множество тестовых событий у нас это сформировалось. Мне импонирует, какое сейчас волонтерство в Красноярске, и какие люди в нем работают. Мы реально знаем, как все сделать. То есть, любого человека, особенно, прошедшего Универсиаду можно поставить на любую позицию и он будет знать, что делать. Мы классно взаимодействуем с оргкомитетами прошедших и будущих мероприятий, что дало тоже эффект.

А город изменился колоссально! Если сравнить два Красноярска – семилетней давности и сейчас, – то он очень изменился. Начали больше внимания уделять инфраструктуре, различным пространствам. Обалденно изменился центр, набережные продолжают меняться. Нравится, что на волне изменений к 2019 году все не заглохло, изменения продолжаются. Универсиада стала волшебным толчком к тому, чтобы люди продолжали делать и создавать. Если сравнивать с другими региональными центрами, то Красноярск, безусловно, выделяется. В целом, справились неплохо, люди очень были довольны. Один Парк Универсиады чего стоил. Конечно, были огрехи, но на 200 % предусмотреть все невозможно. Оргкомитет справился неплохо. Я бы дала твёрдую четверку с плюсом из пяти возможных за организацию.

Расскажи про самые яркие события, где приходилось работать?

- Петербургский экономический форум, WorldSkills в Казани, ЕвроSkills в Австрии - это первый зарубежный опыт. И, знаешь, я скажу, что в России лучше организуют крупные мероприятия. Я была удивлена в какие-то моменты, что в Австрии все было построено на доверии – кроме контроля бейджиков ничего не было. Это было удивительно. Они проще относятся к организации мероприятий, а у нас все серьезней, это мне ближе. Если говорить о волонтёрских корпусах, то на КЭФ он организован лучше. Вот ПМЭФ, например, восхищает своим размахом и масштабом, но если говорить о волонтерской работе, мне кажется, Красноярский экономический форум выигрывает. Я думаю, что наш волонтерский корпус КЭФа мог бы блестяще организовать питерский экономический форум.

Какие планы на будущее?

- Пока нет определённых планов, потому что я продолжаю поиск себя. Но я точно хочу, чтобы моя жизнь была связана с языками, и, наверное, я не хочу уходить из мероприятий, насовсем. Это уже часть моей жизни. Возможно, это станет в будущем больше, чем увлечением.

И напоследок: что даёт волонтёрская деятельность молодёжи? Стоит ли тратить свое время на эту сферу деятельности?

- Мне это даёт возможность попробовать себя на таких позициях и мероприятиях, на которых в обычной жизни ты не всегда сможешь оказаться. То есть, я один раз попала на встречу с президентом. Не знаю, при каких других условиях, если не на волонтерстве, я бы смогла с ним встретиться. Можно развить в себе личные качества. Я, к примеру, научилась браться за новое без опаски, развила свои навыки разговорного английского. Теперь меня не пугает общение с незнакомыми людьми, я могу найти общий язык с любым, а самое ценное – знакомство с людьми из разных уголков страны и даже мира.

Волонтерство - это классная возможность, куда можно направить свою энергию. А ещё, ассоциация волонтёрских центров добивается приравнивания волонтерского опыта к тому, который требуют работодатели. Посмотрим, как это применят на практике и в жизни. Мне, кстати, даже без этого нововведения помогла волонтёрская деятельность при устройстве на первую работу. Волонтерство ведь не обязывает работать с 8.00 до 18.00, не нужно соблюдать график, а вот наработать опыт, научиться чему-то новому, крутому – можно.

Фото: instagram.com/ksusha_15z