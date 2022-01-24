Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян уходит в отставку. Сообщение об этом опубликовано на сайте президента.

«Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики, – говорится в заявлении Саркисяна. — В это непростое для нашего государства время институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, которые отвлекают внимание общества от действительно важных вопросов. Сегодня нужны осмысленные, хорошо продуманные, действия. В противном случаем мы, армяне, окажемся на обочине истории».

Он отметил, что уходит из-за отсутствия возможности повлиять на внутреннюю и внешнюю политику.

«Может возникнуть вопрос, почему президент не смог повлиять на политические события, приведшие нас к нынешнему национальному кризису. Причина опять-таки очевидна: отсутствие соответствующих инструментов, которыми любой государственный чиновник наделен только одним документом - Конституцией. Корни некоторых наших потенциальных проблем скрыты в действующем Основном законе. У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструмента. Конституция также предполагает верховенство одного института над другим, создает препятствия для участия известных специалистов диаспоры в управлении государственными учреждениями исторической родины», – сказал Саркисян.

Президент Армении избирается Национальным собранием страны сроком на семь лет. Саркисян был избран в марте 2018 года. Согласно конституции, следующие выборы должны пройти не ранее чем через 25 дней после открытия вакансии.

Фото: © Sputnik / Арам Нерсесян