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Власти Минусинска запретили проводить экологический митинг из-за коронавируса

Главная Общество
Красноярск
11:40 24 Января 2022
митинг, в красноярском крае, экология
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Власти Минусинска запретили проводить экологический митинг из-за коронавируса. Таким образом организаторы хотели привлечь внимание к проблеме загрязнения города, сообщает телеканал ТВК.

По заявке, около 200 человек должны были собраться у городского фонтана с соблюдением всех антиковидных мер. 

Однако в администрации города ответили отказом. Организаторов также предостерегли от действий, от сбора несанкционированного шествия.

«Указанные действия создают условия для совершения правонарушения, а также продолжения антиобщественного поведения», – говорится в официальном отказе.

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