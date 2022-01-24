Власти Минусинска запретили проводить экологический митинг из-за коронавируса. Таким образом организаторы хотели привлечь внимание к проблеме загрязнения города, сообщает телеканал ТВК.

По заявке, около 200 человек должны были собраться у городского фонтана с соблюдением всех антиковидных мер.

Однако в администрации города ответили отказом. Организаторов также предостерегли от действий, от сбора несанкционированного шествия.