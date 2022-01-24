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В Дивногорске 178 жителей из аварийного жилья переедут в новые квартиры

Главная Общество
Красноярск
11:35 24 Января 2022
в красноярском крае, общество, жилье
Фотография © krskstate.ru
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178 жителей аварийных домов Дивногорска получили ключи от новых квартир в новом девятиэтажном доме, где 90 одно- и двухкомнатных квартир с чистовой отделкой, балконами, электрическими плитами. Проезды к дому асфальтированы. Во дворе оборудована детская и спортивная площадки. Дом построен по краевой госпрограмме переселения из аварийного жилищного фонда, действующей в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Я тридцать лет прожила в доме, который теперь признали аварийным. Вид с седьмого этажа новой двухкомнатной квартиры на горы и Енисей такой, что дух захватывает и голова кружится, — поделилась Лариса Шиверновская, директор местной школы.

В Дивногорске до 2025 года расселят более 500 человек. С начала реализации программы в Дивногорске из аварийных домов переселились более 400 человек.

— В новый дом переезжают жители деревянных 8- и 16-квартирных домов. Это жильё строилось в период строительства Красноярской ГЭС. На освободившихся пространствах будут появляться скверы, пешеходные зоны, — рассказал глава Дивногорска Сергей Егоров.

Напомним, расселению аварийных домов уделяется большое внимание как на федеральном, краевом, так и на муниципальном уровне. За предыдущие три года (с 2018 по 2020) в Красноярске 2 255 человек улучшили свои жилищные условия. Большинство из них получили квартиры по региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жители могут выбрать: получить взамен квартиру площадью не менее той, которая была раньше, либо получить денежные средства за старую квартиру.

— С 2019 года мы расселили 129 тыс. кв. метров аварийного жилья. Построили и ввели в эксплуатацию 31 многоквартирный жилой дом. В новое жильё переехали почти восемь тысяч человек. В этом году из аварийных домов переселим ещё больше четырёх тысяч человек, — отметил Михаил Рабушко, министр строительства Красноярского края.

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