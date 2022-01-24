Суд отказал компании "Сибиряк" в расторжении контракта: им придётся достроить общежития СФУ

Арбитражный суд Красноярского края отказал строительной компании «Сибиряк» в расторжении контракта на строительство общежитий Сибирского федерального университета.

Напомним, что в ноябре 2019 года компания «Сибиряк» заключила контракт на строительство комплекса общежитий СФУ. По планам студгородок должен был быть закончен к концу прошлого года. Однако, за два месяца до запланированного окончания, подрядчик решил расторгнуть соглашение. Как говорилось в исковом заявлении, цена на материалы и оборудование выросли в 2-3 раза.

Для завершения работ были необходимы ещё 145 миллионов рублей. В противном случае, «Сибиряку» грозили большие убытки. В компании заявили, что если бы могли предвидеть такую ситуацию, то никогда бы не не заключил соглашение.

Суд встал на сторону университета. В решении сказано, что застройщик должен был учесть изменение цен при заключении контракта. Кроме того, все работы должны были быть закончены до роста цен, но компания не уложилась в график.

Фото: © РИА Новости Андрей / Старостин