В Красноярском крае сельхозработники могут получить по миллиону рублей

Молодые специалисты и рабочие, занятые в АПК и ветеринарии, могут рассчитывать на 1 000 000 рублей «подъёмных», денежные средства выплачиваются в два этапа — 500 тыс. рублей после трудоустройства и ещё 500 тыс. рублей после трёх лет работы. Данная информация появилась на сайте правительства Красноярского края.

Обратиться за выплатой можно в Минсельхоз края в течение года. В этом году на поддержку для обустройства на селе в краевом бюджете предусмотрено 140 млн рублей.

Напомним, что с прошлого года на поддержку также могут претендовать трактористы-машинисты, водители грузовиков и операторы машинного доения без ограничения по возрасту и без профильного образования, это сделано для привлечения востребованных в сельхозпроизводстве рабочих из других отраслей. Выплата составляет 500 тыс. рублей.

— Поддержка на обустройство в сельской местности позволяет оперативно решить житейские вопросы. За 17 лет помощь получили 2,3 тысячи молодых специалистов и рабочих, — рассказал заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

В 2021 году «подъёмные» получили 228 молодых специалистов и рабочих, из них 80 человек получили вторую часть выплаты, кроме того, по 500 тыс. рублей на обустройство предоставлено 18 опытным рабочим сельхозпредприятий Балахтинского, Берёзовского, Сухобузимского, Канского и Краснотуранского районов. Всего работники АПК Красноярского края получили 123 млн рублей.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости