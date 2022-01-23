«Реквием» Верди исполнят в Красноярске в память о жертвах Холокоста

27 января для жителей России стал двойным днем памяти и скорби. Блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года, а ровно через год советские войска освободили узников «Освенцима», где были жестоко умерщвлены сотни тысяч человек. Так, одна дата с разницей в один год связала крупнейшие гуманитарные катастрофы XX века.

В этот памятный день Красноярский театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского традиционно представит красноярцам современное прочтение «Реквиема» Джузеппе Верди. В этом году произведение посвящено памяти жертв Холокоста. В этом году в «Реквием» в партии баса дебютирует Сергей Теленков – новый артист театра. Он рассказал журналисту Sibnovosti.ru о предстоящей премьере «Реквием», о музыке Верди и о том, кому обязательно стоит услышать это произведение.

Солист Сергей Теленков

- Сергей, расскажите нашим читателям немного о себе, о творческом пути и любви к оперному искусству.

- Петь я начал с 8 лет, впереди были конкурсы, музыкальная школа, но любовь к оперному искусству мне подарила замечательная пара – Леонид Иванович Третьяков и его супруга Екатерина Ильинична Кыштымова. Это семья, которая делилась с нами, студентами, знаниями в Абаканском музыкальном колледже. Для каждого из нас они стали настоящими родителями. После колледжа я поступил в Свердловскую консерваторию, позже оказался в Москве, в центре оперного пения Галины Вишневской. В 2019 году, выиграл в конкурсе и получил возможность стажироваться в Академии Монте-Карло, Монако. А с этого года стал солистом Красноярского театра оперы и балета.

- Уже привыкли к Красноярску, новому театру?

- Мы с моей женой Викторией переехали в Красноярск пять месяцев назад. Город живой и очень душевный, люди готовы общаться, и после переезда из Москвы это бросается в глаза.

Должен сказать спасибо Светлане Владимировне Грузий, за ее приглашение работать в красноярском театре оперы и балета. Я был на прослушивании этим летом, и после переговоров был принят на работу. В театре очень дружеская атмосфера, за время работы я получил много советов, наставлений, помощи и поддержки. Понял это еще при подготовке к опере «Князь Игорь» Александра Бородина, в которой дебютировал в партии Князя Галицкого в сентябре, был этим приятно удивлён.

Сергей Теленков в опере "Князь Игорь"

- О предстоящей премьере «Реквием». Говорят, что музыка Верди способна затронуть даже тех, кто, может быть, впервые придет послушать «Реквием». Так ли это?

- Верди – один из величайших композиторов 19 века. Не будет преувеличением предположить, что его музыка звучит в каждом театре мира. В нашем театре весной должна пройти его опера «Бал-маскарад» По-моему мнению, да, эта музыка не оставит людей равнодушными. Но, думаю, лучше один раз услышать в зале, чем описать это словами.

- Прошлые два сезона «Реквием» был посвящен жителям блокадного Ленинграда. В этом году театр обращается к другой важной дате - Международному дню памяти жертв Холокоста. Будут ли внесены в исполнение какие-то новые штрихи?

- Я не участвовал в прошлых постановках и не могу сказать об изменениях, но в этом году за пультом дирижёра будет маэстро Владимир Ланде, плюс ввод нового солиста в моем лице - это определённо даст немного новый взгляд на эту постановку. Кроме того, как я знаю от коллег, что будет иная сценография, как и кадры архивной хроники, которые видит зритель, слушая «Реквием». Не будет акцента на блокадном Ленинграде, но будет погружения в материалы и факты событий Холокоста…

- «Реквием», пожалуй, самое театральное из всех произведений, существующих в этом литургическом жанре, способное напомнить каждому, как велики ценность мира и хрупкость жизни. Какие эмоции переживаете вы, исполняя свою партию?

- "Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер". Михаил Булгаков

Мы не думаем о смерти пока с ней не встречаемся. Не думаем о скоротечности нашей жизни и как следствие - не ценим, что мы сегодня имеем. Реквием для меня попытка остановится и задуматься. Радоваться - тому что имеешь мир, ценить настоящую жизнь, ведь вспоминая ужасы прошлого, понимаешь. как много имеешь сегодня.

История даёт нам возможность помнить.

Помнить ошибки, чтобы не совершать подобных.

Помнить цену, что платили наши предки, чтобы сознавать ценность своей жизни.

Помнить о примере, что нам показали и задуматься о том, какой пример мы показываем сами.

- По словам режиссера Сергея Новикова, постановка адресована в значительной мере молодежи. Как вы считаете, с какого возраста можно (или даже нужно) приходить на «Реквием»? И почему, на ваш взгляд, важно прийти услышать (и увидеть) «Реквием» в Красноярском театре оперы и балета?

- Нам необходимо воспитывать своих детей и новое поколение, вкладывать силы, взращивая зрелую молодёжь. Думаю, родители могут брать своих детей-подростков на этот спектакль, но несравненно лучше будет, если они еще помогут понять и осознать то, что они увидят и услышат.

Отметим, что исполнение Реквиема Верди вошло в программу «Недели памяти – 2022». Красноярцы и гости города увидят постановку 27 января. Партии исполнят солисты Красноярского театра оперы: заслуженная артистка России Светлана Рацлаф-Левчук (сопрано), лауреат международных конкурсов Дарья Рябинко (меццо-сопрано), заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов (тенор), лауреат международных конкурсов Сергей Теленков (бас). Дирижер – главный дирижер и художественный руководитель Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде, хормейстер – Дмитрий Ходош. Билеты можно приобрести здесь.

Фото:©Красноярский театр оперы и балета