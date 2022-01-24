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В Красноярском крае выявили 9 случаев заболевания штаммом «омикрон»

Главная Общество
Красноярск
10:00 24 Января 2022
общество, в красноярском крае, красноярск, заболевание
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За две недели в Красноярском крае выявлено 9 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», в том числе у 4 иностранцев. Об этом рассказал в своём Telegram-канале главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев. 5 случаев — завозные (США, Италия, Доминиканская республика). 4 — выявлены у жителей региона, которые в последнее время не выезжали за пределы края.

У троих заболевание протекало бессимптомно, у шести человек — в лёгкой форме (с признаками ОРВИ). Больные и контактировавшие с ними находятся на карантине.

— Меры профилактики, которые мы привыкли соблюдать за время пандемии, действенны и по отношению к «омикрону», поэтому необходимо тщательно соблюдать все превентивные и ограничительные меры. Особенно это касается тех, кто находится в группах риска — пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, — отметил Дмитрий Горяев.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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