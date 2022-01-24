Последняя пятница января в Красноярске будет холодной

Последняя рабочая неделя января в Красноярске будет безветренной и холодной. Так, в ночь с пятницы на субботу синоптики обещают -26 градусов мороза.

24 января обещают небольшой снег и температуру −10, −12°C. Такая погода сохранится до среды. По ночам столбики термометров будут опускаться до -17°C.

Холодать начнёт с четверга. Днём будет -14°C, ночью – 19 градусов мороза.

В понедельник, 24 января, синоптики обещают переменную облачность и слабый снег. Температура воздуха составит −10, −12°C. Ветер будет переменным до 2-7 м/с. Такая же погода ожидается во вторник и среду, в темное время суток столбики уличных термометров будут опускаться до −15, −17°C.

Атмосферное давление будет очень высоким — от 755 до 759 миллиметров ртутного столба.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников