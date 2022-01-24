Гибель ребенка в Забайкалье после нападения собак может привести к изменению законодательства

СКР выступит с инициативой изменить законодательство, регулирующее обращение с животными. Эти изменения будут призваны обезопасить жителей населенных пунктов от нападения бродячих собак.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства подготовить соответствующие предложения.

«Подобная реакция вызвана из раза в раз повторяющимися происшествиями, связанными с нападениями бродячих животных на людей в разных регионах страны. К сожалению, эта проблема не получает должного внимания, а в некоторых субъектах муниципальные чиновники, увы, попросту игнорируют ее», - говорится в сообщении СКР.

Как писали Sibnovosti.ru, 22 января в забайкальском селе Домна собаки загрызли семилетнюю девочку. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на встрече с жителями населенного пункта также сообщил о намерении обратиться в федеральные органы власти, чтобы изменить законодательство. Глава региона пообещал, что бродячих собак уберут с улиц села. Учеников в школу будут доставлять на автобусе, а улицы оснастят освещением.

Как сообщил официальный портал Забайкальского края, Александр Осипов распорядился выплатить семье погибшей девочки материальную помощь.

Фото: © правительство Забайкальского края