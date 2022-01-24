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Глава Красноярска поднялся в рейтинге самых цитируемых первых лиц столиц субъектов СФО

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Красноярск
09:00 24 Января 2022
красноярск, общество, государство и власть, политика, в россии, масс-медиа
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Медиалогия обновила рейтинг первых лиц столиц субъектов СФО. Согласно новому рейтингу за 2021 год мэр Красноярска Сергей Еремин поднялся в рейтинге на 2 позиции и расположился на втором месте. Первое место взял глава Новосибирска Анатолий Локоть. 

В целом же среди первых лиц столиц субъектов СФО, лидерами медиарейтинга в 2021 году стали Анатолий Локоть (Новосибирск), Сергей Еремин (Красноярск) и Руслан Болотов (Иркутск).

У тройки лидеров по цитируемости в СМИ за 2021 год выделили следующие события

- В октябре журналисты сообщали, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть был госпитализирован с коронавирусом. В марте 2021 года Локоть подписал документ о введении в Новосибирске режима повышенной готовности из-за подтопления придомовых территорий из-за таяния снега после наступившего в городе потепления. Также писали о разработке мэрией Новосибирска проекта по ограничению скорости и движения электросамокатов. Помимо этого, СМИ сообщали, что на выборах в Государственную Думу Анатолий Локоть шел первым номером по региональному списку КПРФ, но отказался от депутатского мандата, заявив, что планирует дальше работать на посту мэра Новосибирска.

Глава Красноярска поднялся в рейтинге самых цитируемых первых лиц столиц субъектов СФО

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

- Глава Красноярска Сергей Еремин запомнился мнением о модернизации банкнотного ряда, когда призвал менять города на купюрах каждые 20 лет. Он подчеркнул, что банкноты номиналом 10 рублей с изображением Красноярска скоро станут настоящей реликвией. Информацией об увольнении двух чиновников, курирующих организацию школьного питания в Красноярске. Они были уволены после отравления учеников, сообщил мэр города в своем Instagram. Одним из важнейших событий для города стало присвоение Красноярску почетного звания "Город трудовой доблести", о котором мэр написал, как об общей победе всех горожан. Также СМИ голосили, что в Красноярске возвели новый пешеходный мост, соединяющий БКЗ краевой филармонии и музейный центр "Площадь Мира". 27 декабря его открыли при участии губернатора Александр Усса и главы города Сергея Еремина. И о ремонте цирка Сергей Еремин не забывал.

Глава Красноярска поднялся в рейтинге самых цитируемых первых лиц столиц субъектов СФО

Мэр Красноярска Сергей Еремин

- Что касается третьего места, то тут писали о происходящих в Иркутске подтоплениях, из-за которых мэр города Руслан Болотов направил письмо руководству Енисейского водного бассейнового управления, а также министру природных ресурсов Иркутской области и просил снизить пропуск воды на Иркутской ГЭС. Также СМИ упоминали Руслана Болотова темах о летнем сезоне масштабного ремонта дорог в Иркутске. В марте СМИ написали, о случае крупной аварии, в которой трамвай протаранил 9 автомобилей. Также сообщалось, что на заседании Думы единогласно поддержали инициативу мэра Иркутска по новой мере социальной помощи педагогам.

Глава Красноярска поднялся в рейтинге самых цитируемых первых лиц столиц субъектов СФО

Мэр Иркутска Руслан Болотов

Отметим, что в десятку самых цитируемых глав СФО также вошли: глава Кемерово Илья Середюк, глава Барнаула Вячеслав Франк, мэр Абакана Алексей Лемин, председатель городской думы Иркутска Евгений Стекачев, врио мэра города Томска Михаил Ратнер, председатель городского совета Омска Владимир Корбут и председатель городской думы Томска Чингис Акатаев.

Фото: instagram.com/eremin__krsk; instagram.com/a_lokot; instagram.com/bolotov_rus

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