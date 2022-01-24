Красноярский край включат в новый федеральный проект «Генеральная уборка»

На данный момент идёт подготовка к включению в новый проект.

В Красноярском крае около 25 объектов накопленного экологического вреда (в основном бывшие промышленные полигоны, полигоны ТКО и промплощадки).

Три большие несанкционированные свалки уже включены в государственный реестр объектов накопленного вреда - полигон лигнинохранилища в Канске, несанкционированная свалка ТКО в районе газораспределительной станции (ГРС-4) в Дудинке и свалка ТКО в Енисейске. В ближайшее время в госреестр добавят и свалку в Минусинске, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Предстоит разработать проектно-сметную документацию на ликвидацию объектов и рекультивацию земельных участков.

Для объектов, расположенных в Железногорске, Иланском и Канске, подготовлены пакеты документов. Их направят в Минприроды РФ. На рассмотрении и заявки от Диксона и Снежногорска. На остальных объектах будут проведены исследования по воздействию на окружающую среду.

Помимо этого, в регионе проводится инвентаризация свалок на территориях, в приоритете объекты в населённых пунктах и те, которые по решению суда нужно ликвидировать.

Фото: ©РИА новости / Григорий Сысоев