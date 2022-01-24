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В Красноярском крае работодатели ищут сотрудников на цифровой платформе «Работа в России»

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Красноярск
09:16 24 Января 2022
общество, красноярск, вакансии, в красноярском крае, трудосустройство
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8,9 тысячи работодателей Красноярского края - пользователи единой цифровой платформы «Работа в России». В этом году новыми пользователями платформы уже стали 220 предприятий и организаций. Они готовы принять 2 000 сотрудников. С помощью ресурса можно размещать вакансии и тестовые задания, просматривать отклики и приглашать на собеседования. Об этом рассказали на сайте правительства Красноярского края.

К примеру, железногорский горно-химический комбинат ищет ведущего юрисконсульта. Зарплату на этой должности обещают 73 тысячи рублей. Инженер по вентиляции будет получать 52 тысячи рублей.

Судокорпусник-ремонтник в «Речном пароходстве» может рассчитывать на 55 тысяч рублей. Электрогазосварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – 72 тысячи рублей. Главный конструктор будет получать 81,5 тысячи рублей.

По закону о занятости населения в РФ с этого года работодатели должны заявлять вакансии в службу занятости через единую цифровую платформу «Работа в России», новый формат позволяет организациям подбирать сотрудников в режиме онлайн.

Для того, чтобы специалисты центра занятости населения могли искать кандидатов, работодатель должен авторизироваться на «Работа в России» с помощью подтверждённой учётной записи на госуслугах. Далее нужно заполнить карточку вакансии и направить заявление в службу.

Кроме этого, в обязанности работодателя входит сообщение в службу занятости об итогах собеседования с кандидатом.

Фото: ©пресс-центр агентства труда и занятости населения Красноярского края 

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