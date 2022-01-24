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В Красноярске идут поиски 59-летнего мужчины

Главная Общество
Красноярск
08:32 24 Января 2022
мужчина, происшествия, общество, красноярск, поиски, волонтеры
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21 января Игорь Дмитриевич Кокоулин ушёл с адреса г. Красноярск, ул. Шевченко, 48. Может находиться в любом районе города, также он мог идти или ехать по направлению к Шинному кладбищу. 
Есть основание считать, что с мужчиной что-то произошло.

Телефон и документы он оставил дома.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы седые с залысиной.

Мужчина был одет в чёрную вязаную шапку, синий пуховик, синие джинсы, чёрные кожаные ботинки.

В Красноярске идут поиски 59-летнего мужчины

Все, кто видел мужчину, сообщите по телефонам: 8 950 996 60 66 (волонтёры), 8 (391) 266–94–18 (дежурная часть ОП № 8), служба 112.

Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk 

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