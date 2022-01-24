В Дудинке мужчину, напавшего на продавца с ножом, приговорили к 8 годам колонии

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, злоумышленник зашёл в магазин и попросил показать ему продукты в морозильной камере. Когда продавщица начала искать товар, мужчина ударил её ножом. Женщина 1966 года рождения оказала сопротивление. Она оттолкнула нападавшего и стала звать на помощь. Правонарушитель выбежал через запасный вход и скрылся.

В отношении ранее не судимого жителя Дудинки 1968 года рождения возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Судом назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова