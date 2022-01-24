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456 человек в Красноярском крае заболели коронавирусом за сутки

Главная Общество
Красноярск
08:43 24 Января 2022
заболевание, общество, красноярск, в красноярском крае
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За сутки от коронавируса умели 29 человек.

Подтверждённых диагнозов на 23 января — 456. С начала пандемии — 180 419.

Вылечили 389 человек за сутки.

Под медицинским наблюдением находятся 1 691 житель Красноярского края.

4 747 486 тестов на коронавирус проведено с начала пандемии (+ 10 473 за последние сутки).

Напомним, дополнительные линии снабжения кислородом стали монтировать в ковидных госпиталях красноярской краевой больницы. Это связано с прогнозируемым ростом заболевания коронавирусом в регионе. Главврач краевой клинической больницы Егор Корчагин рассказал своим подписчикам в Facebook о том, что врачи "должны быть готовы к любым сценариям".

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев  

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