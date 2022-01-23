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В Красноярской краевой больнице добавляют новые линии кислородной поддержки

Главная Общество
Красноярск
16:00 23 Января 2022
общество, красноярск, больница
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Дополнительные линии снабжения кислородом стали монтировать в ковидных госпиталях красноярской краевой больницы. Это связано с прогнозируемым ростом заболевания коронавирусом в регионе. Главврач краевой клинической больницы Егор Корчагин рассказал своим подписчикам в Facebook о том, что врачи "должны быть готовы к любым сценариям".

По словам Корчагина, сейчас зафиксирован рост количества заболевших на дому, и пока в больницах немного пациентов. было принято решение перед пятой волной ковида привести в порядок все инфекционные отделения. В настоящее время инженерные и хозяйственные службы проводят ремонт в палатах и реанимациях.

«Хотелось бы, чтобы в пятую волну пациентов в госпиталях было не больше, чем в предыдущие периоды, - написал Егор Корчагин. - Но нам надо быть готовыми к любым сценариям. Это повод для нас подготовится к очередному подъему госпитальной заболеваемости».

Также проводится ревизия и монтаж противопожарной сигнализации, электропроводки. После трагедии, которая произошла в декабре 2021 года, когда от заряжавшегося телефона произошёл пожар в ковидном отделении красноярской больницы №20, было принято решение монтировать блоки розеток для зарядки гаджетов рядом с постами медицинских сестер. 


Фото: ©Facebook /Егор Корчагин

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