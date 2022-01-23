Условный срок получил житель Красноярска за кражу дорогостоящего пылесоса

Жительница Красноярска стала жертвой мошенника, который обманом похитил у нее дорогостоящий пылесос. В полиции 30-летняя красноярка рассказала, что через интернет сдавала в аренду свой моющий пылесос стоимостью более 40 тысяч рублей. Ей позвонил мужчина, они оформили договор аренды на сутки, он заплатил 1 600 рублей и исчез.

Сотрудники полиции оперативно установили личность афериста, им оказался ранее судимый 34-летний житель Красноярска. Правоохранители мужчина признался, что возвращать дорогостоящее оборудование он не собирался, а взял пылесос в аренду, чтобы продать.За чужое имущество он выручил пять тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Железнодорожный районный суд г.Красноярска назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года с испытательным сроком на 2 года.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, приговор вступил в законную силу.

Фото:© РИА Новости / Максим Богодвид