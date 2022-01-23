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Красноярцев ждет снежная и морозная рабочая неделя

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Красноярск
11:30 23 Января 2022
красноярск, общество, погода, мороз
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Последняя неделя января принесет жителям Красноярска снег и морозы.

Уже завтра, в понедельник, 24 января, ожидается до -21° С ночью. Днем будет облачно, без осадков, температура воздуха составит -14...- 12°С.

25 января, во вторник, синоптики обещают до  -26°С ночью и -16°С днем. Ожидается небольшой снег и ветер 7 м/с. 

Холодные ночи ожидаются и 26 и 27 января: температура воздуха будет опускаться до -17...-21°С. Днем - небольшой снег и ветер до 6 м/с.

В конце недели - с 28 по 30 января - синоптики прогнозируют похолодание до -23...-26°С градусов ночью. Днем будет немного теплее: до -21°С. 

Фото:©Александр Жуковец/Sibnovosti.ru

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