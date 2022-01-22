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В Дивногорске обсудили развитие туризма

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Красноярск
15:40 22 Января 2022
красноярск, благоустройство
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В Дивногорске обсудили развитие туристической и транспортной инфраструктуры. Как отметил глава города Сергей Егоров, в этом году здесь откроют Торговый порт и новую смотровую площадку возле Красноярской ГЭС.

«Уже сейчас необходимо понимать, как мы будем дальше развивать это место и как общественное пространство, и как место отдыха и торговли», – написал он.

Заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Верхушина добавила, в будущем в Дивногорске может появится причал для прогулочных судов, следующих по Енисею до Дивногорска, парковка на Манской петле, а также планируется комплексное благоустройство Овсянки и Шумихи. Кроме неё и главы города, в совещании приняли участие министр транспорта края Константин Димитров, проектировщики и представители Красноярской ГЭС.

Фото: © instagram.com/egorov_s/

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