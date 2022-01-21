Представители региона обсудили с заместителями председателя правительства РФ газификацию и экологию Красноярского края

Представители региона приняли участие в совещании, которое провели заместители преседателя правительства РФ Виктория Абрамченко и Александр Новак, и обсудили газификацию и экологию Красноярского края. Информация об этом появилась на сайте краевого правительства.

Во встрече принимали участие полпред Президента РФ в СФО Анатолий Серышев, представители Минэнерго и Минприроды России, вице-премьер правительства края Сергей Верещагин, представители ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», а также научных объединений.

Газификация Красноярского края входит в масштабную программу строительства газопровода «Сила Сибири–2», который будет проходит севернее Транссиба на 100-200 км. Схемы, по которым голубое топливо поступит в дома жителей региона, находятся на рассмотрении в ПАО «Газпром». Как отметила Виктория Абрамченко, повышение доступности природного газа должно улучшить экологическую ситуацию в регионе.

«Проблема качества воздуха связана не только с промышленными выбросами, но и с использованием угля при отоплении. Мы регулярно получаем жалобы от граждан о так называемом «чёрном небе». Для городов вопрос газификации и использования альтернативных источников стоит особенно остро», – подчеркнула Виктория Абрамченко. – Необходимо найти такой сценарий, при котором газификация регионов СФО будет экономически эффективной. При этом важно сохранять комплексный подход при решении вопроса, рассматривать перспективы газификации регионов с учетом общего потенциала округа, – добавил Александр Новак.

Во время встречи Сергей Верещагин рассказал о мерах, принимаемых для улучшения экологической ситуации в одном из городов Красноярского края – Минусинске. В отличии от Красноярска, Минусинск пока не входит в федеральный проект «Чистый воздух» и не претендует на финансирование по нацпроекту «Экология». Однако, власти региона работают над этим.

Кроме того, власти региона усиливают экологический надзор, прорабатывают мероприятия по переводу частного сектора на электроотопление, закрытию малоэффективных котельных, использованию альтернативных источников топлива.

«Мы, конечно, очень ждем «Силу Сибири-2», участка, который будет проходить через нашу территорию. По нашим прогнозам, порядка 6 млрд кубометров у нас будет потребление газа. В начале марта мы завершим разработку топливно-энергетического баланса края и готовы дальше обсуждать и взаимодействовать со всеми для актуализации цифр и расчетов», - отметил Сергей Верещагин.

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Лельчук