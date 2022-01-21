В Красноярске задержали школьников, рассылающих письма о минировании объектов: всё было ради шутки

Полицейские задержали школьников, которые, предположительно, рассылали письма о минировании, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что делалось это ради шутки. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.

Напомним, что эвакуации школ из-за сообщений о минировании прошли по всему Красноярскому краю. Неизвестный рассылал на электронную почту образовательных учреждений сообщение о взрывном устройстве и требовал 2 млн. евро. Учебный процесс нарушался постоянными эвакуациями школьников. Все сообщения оказались ложными.

Фото: © РИА Новости Алексей / Сухоруков полиция