Следующая партия «Львят» выйдет на маршруты Красноярска на следующей неделе

С 25 Января на маршруты Красноярска выйдет еще одна партия трамваев «Львенок», сообщили паблике администрации города. Увидеть новые вагоны можно будет на маршрутах № 5 и № 6.

Напомним, что первую партию из 4 машин представили горожанам 9 ноября. Каждая машина оборудована тахографом и системой спутникового наблюдения. В салонах – камеры видеонаблюдения, USB-зарядки, валидаторы на поручнях для безналичной оплаты проезда. Плавный ход обеспечивает уникальная низкопольная тележка, а система пассивной безопасности позволяет минимизировать риски получения травм водителем и пассажирами в случае ДТП.

Кроме того, в трамвайном вагоне предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Салон способен вместить более 150 человек. 17 декабря первые «Львята» вышли на улицы города. Трамваи курсируют по маршрутам № 4 и 7.