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Следующая партия «Львят» выйдет на маршруты Красноярска на следующей неделе

Главная Общество
Красноярск
19:30 21 Января 2022
красноярск, транспорт
Фотография © Александр Жуковец
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С 25 Января на маршруты Красноярска выйдет еще одна партия трамваев «Львенок», сообщили паблике администрации города. Увидеть новые вагоны можно будет на маршрутах № 5 и № 6. 

Напомним, что первую партию из 4 машин представили горожанам 9 ноября. Каждая машина оборудована тахографом и системой спутникового наблюдения. В салонах – камеры видеонаблюдения, USB-зарядки, валидаторы на поручнях для безналичной оплаты проезда. Плавный ход обеспечивает уникальная низкопольная тележка, а система пассивной безопасности позволяет минимизировать риски получения травм водителем и пассажирами в случае ДТП.

Кроме того, в трамвайном вагоне предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Салон способен вместить более 150 человек. 17 декабря первые «Львята» вышли на улицы города. Трамваи курсируют по маршрутам № 4 и 7.

«Все это время мастера завода-изготовителя, а также специалисты красноярского депо готовили новый транспорт к выходу в линию: обкатывали машины, настраивали электронику, загружали навигационные данные в систему. Специалисты зачищали рельсы, расширяли расстояние до дорожных знаков и многое другое. Вагоновожатые в это время учились управлять современной техникой и сдавали экзамен», – рассказали в мэрии.

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