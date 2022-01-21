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Бывший замруководителя пенсионного фонда Красноярского края осужден на четыре года за коррупцию

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Красноярск
18:20 21 Января 2022
красноярск, суд
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Советский районный суд Красноярска приговорил к четырем годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей бывшего заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда Красноярского края за получение взяток (ст. 290 УК РФ) и пособничество в растрате (ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили журналистам в прокуратуре региона.

Советский районный суд Красноярска приговорил экс-руководителя краевого Пенсионного фонда к четырём годам колонии за взятничество, сообщает пресс-служба прокуратура.

По версии следствия, мужчина помог своему руководителю – Денису Майбороде, также находящийся под следствием, в заключении госконтрактов на покупку нежилых помещений по завышенной цене. Ущерб от их составил 300 млн рублей. Кроме того, бывший заместитель Майбороды получил взятку на сумму более 300 тыс. рублей в 2017 году.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 290 и 160 УК РФ. 

Фото: © РИА Новости / Андрей Старостин

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