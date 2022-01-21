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В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 24 человека

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Красноярск
17:28 21 Января 2022
красноярск, статистика, эпидемия
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За сутки от коронавируса погибли 24 человек. Всего же с начала пандемии – 9 224.

Подтверждённых диагнозов на 21 января – 422. С начала пандемии – 179 532.

Вылечили 163 236 человек (+379 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 1 417 жителя Красноярского края. Коллективный иммунитет в Красноярском крае сейчас составляет 63,4%.

Напомним, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Красноярском крае выросла на 20%. На сегодняшний день в регионе всего 54 % тех, кто прошёл ревакцинацию. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей отправить как можно больше работников на удалённую работу там, где это возможно.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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