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В Красноярске после вмешательства прокуратуры демонтировали билборд с Мавроди

Главная Общество
Красноярск
16:25 21 Января 2022
красноярск, прокуратура
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В Красноярске демонтировали рекламный щит, на котором Сергея Мавроди рекламировал свою финансовую пирамиду «МММ». Билборд находился на проспекте имени газеты Красноярский рабочий, 89. 

Демонтаж произвели по требованию краевой прокуратуры. В ходе проверки выяснилось, что разрешение на установку рекламы выдало управление архитектуры администрации Красноярска. При этом в рекламе отсутствовали сведения о лице, предоставляющем финансовые услуги, что является нарушением закона.

«В ноябре прошлого года предприниматель установил рекламный щит с изображением основателя известной финансовой пирамиды и иной информацией, создающей вероятность неоднозначного понимания населением деятельности финансовых пирамид», — рассказали в краевой прокуратуре.

Прокуратура внесла представление в управление архитектуры города, а также передала информацию в Красноярское УФАС, где рассмотрят вопрос о привлечении хозяина билборда к административной ответственности.

Фото: © РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
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