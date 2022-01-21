В Красноярске после вмешательства прокуратуры демонтировали билборд с Мавроди

В Красноярске демонтировали рекламный щит, на котором Сергея Мавроди рекламировал свою финансовую пирамиду «МММ». Билборд находился на проспекте имени газеты Красноярский рабочий, 89.

Демонтаж произвели по требованию краевой прокуратуры. В ходе проверки выяснилось, что разрешение на установку рекламы выдало управление архитектуры администрации Красноярска. При этом в рекламе отсутствовали сведения о лице, предоставляющем финансовые услуги, что является нарушением закона.

«В ноябре прошлого года предприниматель установил рекламный щит с изображением основателя известной финансовой пирамиды и иной информацией, создающей вероятность неоднозначного понимания населением деятельности финансовых пирамид», — рассказали в краевой прокуратуре.

Прокуратура внесла представление в управление архитектуры города, а также передала информацию в Красноярское УФАС, где рассмотрят вопрос о привлечении хозяина билборда к административной ответственности.

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