21 января
Красноярск
погода -9 °C
76.69
 
€ 86.91
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

РУСАЛ направит 15 млн рублей на благоустройство дворов Советского района в 2022 году

Главная Общество
Красноярск
16:09 21 Января 2022
город, благоустройство, район, предприятие
версия для печати Ico_print

Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ и администрация Советского района заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2022 год. Документ предусматривает участие РУСАЛа в финансировании работ по ремонту и благоустройству дворов в микрорайонах «Зеленая роща» и «Солнечный».
 
На средства РУСАЛа в этом году планируется привести в порядок четыре дворовых территорий по адресам: ул. 40 лет Победы, 12, ул. 9 Мая, 10, пр. Металлургов, 36.
 
С 2019 года в Советском районе, благодаря поддержке компании РУСАЛ, было благоустроено 14 дворов и часть сквера Космонавтов. Объем направленных на эти цели средств составил почти 44 млн. рублей.

«В рамках благоустройства во дворах появятся новые детские площадки, оснащенные современным игровым оборудованием – качелями, игровыми комплексами. Кроме того, мы планируем разместить спортивные площадки Спортивное оборудование – уличные тренажеры, спортивные комплексы, комплексы для занятий воркаутом, новые лавочки, урны и другие малые архитектурные формы. Мероприятия по благоустройству позволят создать безопасную и эстетическую среду, что положительно отразится на повышении качества жизни жителей домов и района, - рассказала Елена Ланина, руководитель администрации Советского района.

«Мы участвуем в развитии и благоустройстве Советского района, на территории которого расположено предприятие и где проживает большое количество сотрудников. С 2019 года мы сделали акцент на благоустройстве дворов, потому что получили обратную связь от жителей, что именно это направление наиболее востребовано. Эта помощь адресная, для жителей конкретных домов, которые проявляют инициативу и действительно нуждаются в достойных, современных, благоустроенных дворах, – прокомментировал Евгений Курьянов, управляющий директор АО «РУСАЛ Красноярск»

Одно из направлений социальных инвестиций РУСАЛа, инициированное основателем компании Олегом Дерипаска, повышение качества жизни в городах ответственности РУСАЛа. Ранее компания РУСАЛ выступила инвестором реконструкции знаковых мест Красноярска в Центральном районе: площади Революции и сквера Сурикова, Исторического квартала. В настоящий момент компания взяла на себя обязательства по обустройству Центрального парка.

Фото: пресс- служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс- службы АО «РУСАЛ Красноярск»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 24 человека

В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 24 человека

21 Января 2022 г.
Подтверждённых диагнозов на 21 января – 422
Новости Красноярска: Новосёловские огнеборцы получили пожарную технику

Новосёловские огнеборцы получили пожарную технику

21 Января 2022 г.
Автоцистерна вмещает в себя 6 тонн воды
Новости Красноярска: В Красноярске после вмешательства прокуратуры демонтировали билборд с Мавроди

В Красноярске после вмешательства прокуратуры демонтировали билборд с Мавроди

21 Января 2022 г.
хозяина билборда могут привлечь к административной ответственности
Новости Красноярска: На юге Таймыра ожидается ветер до 26 м/с

На юге Таймыра ожидается ветер до 26 м/с

21 Января 2022 г.
На дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица
Новости Красноярска: В Покровке достраивают самую большую поликлинику

В Покровке достраивают самую большую поликлинику

21 Января 2022 г.
Затем начнётся поставка современного медицинского оборудования
Новости Красноярска: Депутат Госдумы от Якутии рассказал о том, что в TikTok его назвали китайцем

Депутат Госдумы от Якутии рассказал о том, что в TikTok его назвали китайцем

21 Января 2022 г.
По его словам, это происходит часто
Новости компаний
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Детские сады и школы Красноярска переводят на дистанционку из-за сообщений о минировании

Детские сады и школы Красноярска переводят на дистанционку из-за сообщений о минировании

19 Января 2022 г.
«Проспект мира» опубликовал текст второго сообщения от Back Bull'а
Новости Красноярска: В Красноярске вновь массово эвакуируют детей из школ

В Красноярске вновь массово эвакуируют детей из школ

17 Января 2022 г.
Учащихся выводят из школ № 143, № 149 и из лицея № 8
Новости Красноярска: В Большемуртинском районе медведь задрал лесничего

В Большемуртинском районе медведь задрал лесничего

18 Января 2022 г.
Медведь отстрелен
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru