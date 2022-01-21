Новосёловские огнеборцы получили пожарную технику

В пожарно-спасательную часть №59 (дислокация в н.п. Новосёлово) с 1 января поступила новая пожарная автоцистерна, рассказали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Она вмещает в себя 6 тонн воды, вместимость бака пенообразователя – 360 литров. Автоцистерна работать при температуре от -50° С до +50° С. Автомобиль обладает повышенной проходимостью, манёвренностью и служит для доставки к месту пожара боевого расчёта в составе 6 человек.

Машина укомплектована новейшим пожарно-техническим вооружением, специальным оборудованием, аварийно-спасательным инструментом, также имеется и насосная установка, с её помощью можно регулировать напор воды.

За счёт повышенной вместимости воды и хорошей проходимости автоцистерна может применяться при тушении ландшафтных и лесных пожаров, где поблизости нет водоисточников.

18 января автомобиль участвовал в тушении пожара в н.п. Бараит. Тогда там загорелась хозяйственная постройка. Площадь возгорания - 48 квадратных метров, на месте работали 13 человек личного состава, включая добровольцев, и 2 единицы техники.