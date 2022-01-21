На юге Таймыра ожидается ветер до 26 м/с

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 21 и 22 января на юге Таймыра прогнозируются порывы южного ветра 15-20 м/с, местами 21-26 м/с, а также низовая метель.

На дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица.

21-24 января в горных районах Красноярского края лавиноопасно. В южных районах ожидается морозная погода, местами до -30° С.

На улице рекомендуется вести себя осторожно, не пережидать непогоду вблизи стен домов, на остановках, рядом с деревьями и рекламными щитами, не подходить к оборванным проводам и не трогать их.

Не стоит парковать транспорт под проводами, деревьями и балконами.

На дорогах стоит соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

При возникновении происшествий звоните по телефонам 101 или 112.