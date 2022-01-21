В Покровке достраивают самую большую поликлинику

Поликлинику на 900 посещений в смену строят на ул. Мартынова. Общая площадь - больше 15 тысяч кв. м. В ней будут созданы все условия для маломобильных посетителей. Весной строители приступят к чистовой отделке. Затем начнётся поставка современного медицинского оборудования. Поликлинику планируют сдать уже в этом году, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

В медицинском учреждении будут работать 46 терапевтических участков, инфекционное, хирургическое, неврологическое, сердечно-сосудистое, физиотерапевтическое, стоматологическое и другие отделения, а также кабинеты лучевой диагностики с маммографом, флюорографом, рентген-аппаратом и КТ.

Фото: vk.com/pokrovka_clinic_5

